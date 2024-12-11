НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 декабря 2024, 16:24
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Славу Комиссаренко в Белоруссии начнут заочно судить 24 декабря

Славу Комиссаренко в Белоруссии начнут заочно судить 24 декабря

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Минский городской суд 24 декабря начнет заочно рассматривать дело белорусского стендап-комика Вячеслава Комиссаренко. Соответствующая информация появилась на сайте Верховного суда Белоруссии.

Юмористу вменяют три статьи УК РБ: умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды; клевета в отношении президента Белоруссии, содержащаяся в публичном выступлении и в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, соединенная с обвинением в совершении тяжкого преступления; публичное оскорбление президента Белоруссии.

Исходя из информации сайта Верховного суда РБ, дело артиста будет рассматривать судья Анастасия Попко.

Ранее жена комика Комиссаренко рассказала об издевательствах в семье.

Также Слава Комиссаренко рассказал, что живет в Европе «непонятно где».

Источник:Сайт Верховного суда Белоруссии
Автор:Евгений Медведев
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