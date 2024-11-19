Стендап-комик Слава Комиссаренко страдает в эмиграции: «Непонятно где живу»

Юморист Слава Комиссаренко высказался о жизни в Европе. По его словам, ему приходится постоянно переезжать, поэтому он живет «непонятно где».

В своих выступлениях стендап-комик часто высмеивал президента Белоруссии Александра Лукашенко, из-за чего его обвинили в нарушении трех уголовных статей. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. Поэтому Слава предпочитает не возвращаться в страну и путешествовать по миру.

Постоянного жилья за границей у артиста нет. Он поделился, что его будни сейчас состоят из постоянных переездов.

«Я непонятно где живу. Сегодня там, завтра тут. Вот вообще вышел из темноты в Варшаве», - рассказал юморист на YouTube-шоу «Локал Live».

Напомним, что некоторое время Комиссаренко жил в Турции, но там ему было «очень тяжело». Он делился, что в стране часто нарушают закон.

К слову, в прошлом году комик попал в скандал, когда женился на вебкам-модели. Сам он, как оказалось, не знал о прошлом невесты. А когда правда вскрылась, он бросил ее.

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