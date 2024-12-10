«Мой отец — педофил»: экс-жена комика Комиссаренко рассказала об издевательствах в семье

Бывшая жена комика Славы Комиссаренко Юлия Шашкова рассказала, что отец ее совращал, а отчим избивал. Она поделилась историями из своего детства в эфире на канале «Нежный редактор».

Напомним, что после свадьбы Юлию стали обвинять в занятии вебкамом, а юморист даже развелся с девушкой, не выдержав критики со стороны общества. Девушка не стала унывать, сейчас она активно продвигает соцсети и не против дать интервью.

В беседе с ведущими шоу Шашкова вспомнила о своем детстве. Она рассказала, что в детстве ее совращал родной отец. Это происходило, когда ей было 12-13 лет. Сначала мужчина включал видео «для взрослых», а после просил дочь сделать ему массаж. Во время общения он раздевался и говорил девочке трогать его.

«Он мне что-то обещал всегда за это: чаще всего деньги. Он говорил: "Хочешь? Заработай!" То, что мой отец — педофил, — это факт», – заявила она.

Юлия отметила, что родитель всегда считал себя «красавчиком». Но сейчас она очень хочет, чтобы он посмотрел интервью и понял, кем на самом деле является.

«Я благодарна Вселенной, что он меня не изнасиловал», – добавила она.

Как оказалось, был в жизни девушки и еще один негативный опыт. После развода родителей у нее появился отчим, который поднимал на нее руку и даже выбил ей зубы. По мнению Юлии, мужчина был намного хуже ее отца.

«Там, где меня не били, а принуждали к инцесту, для моей детской психики было лучше, потому что мне не причиняли физической боли. Моральный ущерб — да, но я его не осознавала», – призналась звезда соцсетей.

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