Слава и Серж рассказали в песне о любви, вопреку обществу

Певица Слава и Серж анонсировали выпуск совместного трека. Об этом артисты рассказали журналистам Пятого канала на Премии МУЗ-ТВ 2025.

«Нас связывает музыка в первую очередь <…> У нас будет очень красивая трогательная песня», — поделились исполнители.

Как отмечает Слава, новый трек будет посвящен любви, поскольку это одно из самых вдохновляющих чувств, которое способно изменить жизнь человека. Через композицию поклонники узнают историю о неравных по возрасту партнерах, которые не смогли совладать с чувствами, несмотря на общественное осуждение.

Артисты пояснили, что одной из причин запуска совместной романтической песни стала их вокальная совместимость. Голоса Славы и Сержа крайне удачно сочетаются в дуэте, что и стало основой для нового музыкального проекта.

Дату выхода композиции певцы не раскрыли, но подчеркнули, что работа над треком идет в самом разгаре.

Ранее мы писали, что Виталий Гогунский решил запустить женскую музыкальную группу сразу после своих скандальных высказываниях о прекрасном поле.

Также сообщалось, что певица Анна Асти прекратила сотрудничество с Дмитрием Лореном, с которым ранее работала над хитами «Царица» и «По барам».