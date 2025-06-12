«Это был предел»: Анна Асти впервые заговорила о конфликте с Лореном

Анна Асти раскрыла причины, по которым больше не выпускает песни в духе «Царицы» и «По барам». В свежем интервью ROCKET MAG певица призналась, что прекратила сотрудничество с композитором и продюсером Дмитрием Лореном, с которым ранее работала над хитами.

«Мы сделали вместе очень много материала и, возможно, это был предел, потому что наша совместная работа нас пока больше не вдохновляет», — объяснила Асти.

Сейчас Лорен, как уточнила артистка, сотрудничает с обновленным дуэтом Artik & Asti, а также с певицей Марго, которая называет себя «звездой №1».

«У меня с Димой до сих пор еще есть контракт, но я не хочу ругаться, потому что это в первую очередь мой друг, близкий человек, а не просто автор. А дружба тоже бывает со своими перепадами», — добавила Асти.

В разговоре с журналистами артистка также прокомментировала расставание с Артиком, которое, по ее словам, было непростым.

Отвечая на вопрос о том, кого Анна считает певцом номер один, девушка сделала недвусмысленное высказывание. Она подчеркнула, что есть артист, а есть певец, и главный артист для нее — это Филипп Киркоров. А вот певец, по словам Асти, должен выпускать суперхиты.

«Таких в нашем шоу-бизнесе нет, штампуют музыку ради музыки», — утверждает исполнительница хита «Феникс».

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