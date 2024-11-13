«Слава Богу, не квадробер!»: Екатерина Климова посмеялась над дочкой от Месхи

Екатерина Климова посмеялась над дочкой от Гелы Месхи в необычном наряде. Актриса опубликовала кадры с наследницей в соцсети.

В личном блоге Климова показала дочку Беллу, которая примерила ее одежду. Школьница надела мамины туфли, дубленку и нарисовала себе усы и красную точку на лбу. Екатерина решила посмеяться над дочкой, заявив: «Слава Богу, не квадробер!».

Отметим, что Климова сохранила дружеские отношения с экс-возлюбленным. Актеры вместе празднуют дни рождения Беллы и принимают решения о ее будущем. Екатерина убеждена, что девочка может построить карьеру в кино: Белла — самая публичная из всех детей Климовой.

Ранее 18-летний сын Екатерины Климовой дебютировал на сцене «Современника». Подробности читайте в этой новости.

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