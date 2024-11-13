«Принесут вам удачу»: Ксения Собчак распродает свои вещи в Сети за десятки тысяч рублей
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Ксения Собчак выставила на продажу в Сети часы за 20 тыс. и картину за 10 тыс. рублей. Объявление журналистки нашел Telegram-канал Звездач.
Ксения Собчак решила избавиться от своих вещей для интерьера. Журналистка выставила на продажу статуэтку за 15 тыс., картину и часы, которые, по ее словам, приносят удачу.
«Они стали частью всех крупных проектов. Серьезно, они были свидетелями долгих обсуждений и бизнес-встреч. Думаю, что часы тоже принесут вам удачу», — написала знаменитость.
Также Ксения продает костюм за 39 тыс. рублей и два платья.
Примечательно, что все товары уже зарезервированы.
Ранее Ксения Собчак отметила 43-летие в браслете с бриллиантами почти за 36 млн рублей. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что Ольга Бузова призвала зрителей извлечь урок из поведения рэпера Natan на шоу.