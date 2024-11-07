«Второй курс, и уже спектакль»: 18-летний сын Екатерины Климовой дебютировал на сцене «Современника»

Старший сын актрисы Екатерины Климовой Матвей, рожденный в браке с Игорем Петренко, дебютировал на сцене «Современника». 18-летний юноша сыграл в спектакле «Страсти по Бумбарашу».

Подробности сообщает Леди Mail.

На дебютном спектакле Матвея Петренко присутствовали мама, бабушка, тетя и младший брат Корней.

Климова перед спектаклем рассказала, что для нее дебют сына – это «очень волнительно».

«Второй курс, и уже спектакль для зрителя», - поделилась актриса.

В антракте она заявила, что весь первый акт находилась на нервах – переживала за сына. По окончании спектакля она расцеловала ребенка за кулисами. Юношу поздравляли все родственники. Климова призналась, что гордится сыном, а спектакль «шикарный».

«На большой сцене смотрится, как будто он всегда там игрался», - поделилась Климова.

Напомним, Матвей учится в Театральной школе Олега Табакова. Оба его родителя актеры.

Ранее сообщалось, что Игорь Петренко частично погасил долг по алиментам перед Климовой. За три месяца он выплатил 5 млн рублей – осталось 2,3 млн.