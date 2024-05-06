«Скукота несусветная»: Собчак раскритиковала наряды Блейк Лайвли на Met Gala

Российская журналистка и блогерша Ксения Собчак высказалась о нарядах голливудской актрисы Блейк Лайвли на балу Института костюма Met Gala. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

По мнению Собчак, Лайвли ошибочно называют королевой Met Gala. Звезда отметила, что наряды артистки слишком переоценены.

«Многие считают Блейк Лайвли - королевой Met Gala. По мне так скукота несусветная, которой можно травить крыс в подвалах Петербурга. А выбирать цветовую гамму в параллель ковровой дорожке - так вообще зашквар», - поделилась журналистка.

Стоит отметить, что Блейк Лайвли на протяжении многих лет появляется на Met Gala в наряде под цвет ковровой дорожки. До 2016 года ковер бала традиционно был красным, Однако затем расцветку стали менять. С тех пор наряды актрисы всегда идеально ей соответствовали.

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