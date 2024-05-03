«Откровенный фейк»: Собчак высказалась про свой фильм с «разоблачением» Пугачевой

Ксения Собчак заявила, что в ее фильме про ЭКО не было ни слова про Аллу Пугачеву. Журналистка ответила на критику в Telegram-канале.

На днях Ксения Собчак представила фильм про ЭКО. Вместе со специалистами журналистка пришла к выводу: женщины, заморозившие яйцеклетки в позднем возрасте, не могут стать мамами. Многие подумали, что в своем фильме Собчак говорит про Пугачеву, у которой несколько лет назад родились двойняшки. Более того, по Сети стали распространяться фейковые видео с фрагментами из проекта Ксении и снимками Аллы Борисовны. В личном блоге журналистка осудила тех, кто распространяет фейки.

«Откровенный фейк, который может проверить просто каждый. Посмотрите сами на исходник. То есть тупо накладываются на программу, которая обсуждает деликатные проблемы ЭКО и здоровья, фото Пугачевой. В выпуске такого, конечно, не было, о Пугачевой в видео ни слова», — высказалась Ксения.

Ранее сообщалось, что ФНС заблокировала счета журналистки Собчак из-за несдачи декларации. Подробности читайте в этой новости.

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