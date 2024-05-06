«Белое платье, торт, голуби в небо»: Собчак рассказала, какую хотела сыграть свадьбу с Виторганом

Ксения Собчак и Максим Виторган были женаты шесть лет. В браке у звезд родился сын Платон. Несмотря на развод, бывшим супругам удалось сохранить теплые отношения, однако накануне телеведущая призналась, что между ними была недосказанность. У пары разнились взгляды на проведение свадьбы.

Собчак рассказала, что Максим хотел камерную свадьбу. На торжестве было мало людей: все прошло скромно. 42-летняя звезда согласилась с супругом, хотя в душе ей хотелось большего размаха.

«Я кайфовала, у нас была отличная маленькая свадьба, но, конечно, где-то глубоко в душе мне хотелось что-то пышное: белое платье, торт, голуби в небо… Не знаю, почему», — призналась телеведущая в своем шоу «Осторожно: Собчак».

Зато второй муж Ксении, режиссер Константин Богомолов исполнил ее мечту. Их свадьба прошла в 2019 году: молодожены прокатились на катафалке, а во время празднования Собчак устроила грязные танцы.

Телеведущая призналась, что очень благодарна мужу, который организовал пышное торжество.

Ранее Собчак вступилась за оскандалившуюся после организации «голой» вечеринки блогершу Анастасию Ивлееву, на которую обрушилась новая волна хейта после опубликованного 3 мая интервью, в котором она рассказала о поездке в Донбасс, удалении постов с критикой СВО и мечтах сделать «честные» СМИ.