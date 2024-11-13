Скучно и страшно в Майами: раскрыто, зачем Леонтьев выступил на юбилее Крутого

Певец Валерий Леонтьев выступил на юбилее композитора Игоря Крутого, чтобы прощупать почву перед возможным возвращением в Россию. Как сообщает Telegram-канал Mash, это было тестовое выступление артиста.

По данным источника, исполнитель хита «Казанова» планировал проверить, будет ли его ждать публика и сможет ли он зарабатывать снова. Так что он принял предложение выступить и заодно посмотреть на прием поклонников. Отмечается, что Леонтьев живет в Майами, но скучает там, а временами ему даже страшно.

Напомним, что певец выступил на юбилее Крутого 8 ноября. Он вышел на сцену в черном наряде и спел несколько хитов, а получив букеты цветов, скрылся. Он также заявил, что большие концерты давать не станет. Но о корпоративах говорить не стал.

Ранее продюсер заявил, что 75-летний Леонтьев не в состоянии отыграть полноценный концерт. По мнению Павла Рудченко, проблема заключается в возрасте артиста.

Также стало известно о том, какие операции делала певица София Ротару, и что посоветовал ей пластический хирург. Напомним, что звезда тоже перестала выступать на сцене.