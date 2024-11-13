«Раньше она выглядела намного эффектнее»: как изменилась внешность 77-летней Софии Ротару
© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Певица София Ротару уже несколько лет не появляется в публичном пространстве. Но недавно в Сеть попали фотографии исполнительницы хита «Хуторянка», сделанные в Киеве. Сайт «Страсти» обратился к пластическому хирургу, врачу дерматологу-косметологу Мадине Байрамуковой с просьбой оценить по этим снимкам, удалось ли 77-летней Ротару сохранить свою молодость.
«Долгое время мы видели Ротару исключительно в сценическом образе с профессиональным макияжем. Все, кто общался с ней лично, признавали, что певица выглядит очень хорошо. Видимо, у нее неплохая генетика, ну и к тому же заметно, что всю жизнь она за собой очень и очень хорошо ухаживала»
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Сейчас Ротару свою концертную деятельность приостановила. Отсутствие публичной жизни, по мнению врача, негативно отразилось на внешности артистки. Все-таки, публичность заставляет человека держать себя в узде и уделять пристальное внимание внешнему виду, обращаясь к косметологам и пластическим хирургам.
«Понятно, что человеку уже под восемьдесят лет, но в любом случае раньше она выглядела намного эффектнее. Что я посоветовала бы ей сделать? Учитывая, что Ротару следила за собой всю жизнь, для того, чтобы поддерживать лицо ухоженным и не стремиться сбросить 10-20 лет, достаточно просто хорошего ежедневного домашнего ухода (хорошо подойдут препараты с пептидами, нуклеиновыми кислотами), еженедельного салонного ухода и, конечно, в помощь - аппаратные процедуры. Также не будем забывать, что в таком возрасте необходимо обследоваться на наличие онкомаркеров, прочих рисков, связанных с подобной патологией»
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Если же она хочет более радикальных изменений, то тут уже нужно прибегать к помощи хирурга. Как отметила доктор Байрамукова, судя по фото, есть показания к блефаропластике и круговой подтяжке, также можно попробовать фронтлифтинг.