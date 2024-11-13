«Раньше она выглядела намного эффектнее»: как изменилась внешность 77-летней Софии Ротару

«Понятно, что человеку уже под восемьдесят лет, но в любом случае раньше она выглядела намного эффектнее. Что я посоветовала бы ей сделать? Учитывая, что Ротару следила за собой всю жизнь, для того, чтобы поддерживать лицо ухоженным и не стремиться сбросить 10-20 лет, достаточно просто хорошего ежедневного домашнего ухода (хорошо подойдут препараты с пептидами, нуклеиновыми кислотами), еженедельного салонного ухода и, конечно, в помощь - аппаратные процедуры. Также не будем забывать, что в таком возрасте необходимо обследоваться на наличие онкомаркеров, прочих рисков, связанных с подобной патологией»