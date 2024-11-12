«Будет как украшение»: продюсер заявил, что Леонтьев не в состоянии отыграть полноценный концерт

75-летний певец Валерий Леонтьев уже не в состоянии дать полноценный концерт. Он будет появляться на различных мероприятиях, но уже «как украшение». Соответствующее мнение высказал продюсер Павел Рудченко.

«Леонтьеву, все-таки, с учетом его возраста, уже тяжело отрабатывать концерт полутора-двухчасовой», - считает продюсер.

По мнению Рудченко, Леонтьев выступил на юбилейном вечере композитора Игоря Крутого в знак уважения к нему и к друзьям. Рассматривать это как возвращение на сцену не стоит – артист «ушел на творческий покой».

«Да, разовые выступления, конечно, возможны. И Валерий Леонтьев будет как украшение на этих концертах», - сказал Рудченко агентству Ura.ru.

Ранее сообщалось, что за два вечера Леонтьев получил цветов больше, чем на миллион рублей. Певцу подарили около 200 букетов.