Хранит свадебное платье от Николаева: Королева раскрыла не самый приятный для супруга скелет

Певица Наташа Королева призналась, что хранит свадебное платье от первого брака с музыкантом Игорем Николаевым. Артистка сообщила, что никогда не выбросит наряд.

Откровения Королевой прозвучали в интервью для сайта «7Дней.ru».

Она рассказала, что если одежда просто висит в шкафу, обычно избавляется от нее или раздает. Но есть исключения – это касается «одежды с историей».

«Конечно, никогда не выброшу оба свадебных платья. Или кутюрные наряды, выполненные в единственном экземпляре, это же произведения искусства», - поделилась Королева.

У певицы сохранилась черная лаковая куртка с металлическими заклепками на воротнике. В ней артистка фотографировалась для обложки первой в ее жизни виниловой пластинки «Желтые тюльпаны». Королева называет ее «очень дорогой реликвией».

В связи с Николаевым певица вспомнила, что для первой их большой программы в «Олимпийском» все костюмы шил модельер Валентин Юдашкин. Впоследствии ни один ее концерт не обходился без хотя бы одного наряда от кутюрье.

Ранее муж певицы Сергей Глушко рассказал, что был бедным и работал за еду до брака с Королевой. Как только он перебрался в Москву, то устроился на стройку, потом стал менеджером.