«Скоро увидимся»: Павел Воля вспомнил, как узнал о проблемах Чекалина с законом

Популярный комик и телеведущий Павел Воля вспомнил, как узнал новости о проблемах блогера Артема Чекалина с законом. Об этом он заявил в рамках телепрограммы «Шоу Воли».

По словам юмориста, он познакомился с блогером за несколько дней до того, как ему и его супруге Валерии предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. Артем заверил комика, что планирует участвовать в съемках шоу «Выжить в Дубае», после чего они попрощались.

«Он сказал, что участвует в шоу, что все круто, мы попрощались со словами: «Скоро увидимся». Все, мы в аэропорту, собираемся лететь в Дубай, и у меня просто начинает валиться в ленте новостей: Чекалины, тюрьма, сидят, не заплатили и все такое», — поделился Воля.

В ответ Чекалины пошутили, что были вынуждены выживать не в Дубае, а в Подмосковье.

Ранее блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее супруг Артем рассказали о том, как накопили внушительный долг по налогам.

Также Павел Воля поведал о самом большом гонораре за всю свою карьеру.