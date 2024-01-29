44-летний комик Павел Воля рассказал о самом большом гонораре за всю свою карьеру
© Starface.ru
44-летний комик Павел Воля рассказал о самом большом гонораре за всю свою карьеру. Об этом стало известно в эфире «Шоу Воли».
В новом выпуске передачи гостями Павла стали музыканты группы Dabro. В откровенной беседе комик поинтересовался у артистов об их заработке. Молодые люди отметили, что их выступление — «дорогое удовольствие». Они уточнили, что могут получать «от нуля до бесконечности». После этого Воля рассказал о своих доходах.
По словам комика, он не может озвучить свой самый большой гонорар, так как это было давно. При этом Воля заявил, что заработок с одного выступления позволил ему купить подержанную машину.
«Это не так было, что я пошел в салон и купил машину. Нет, она была подержанная, но для меня на тот момент это было фантастикой», — высказался комик.
Ранее юмориста Павла Волю обвинили в оправдании изнасилования из-за шутки про женщин. Подробности смотрите в этой статье.
Также мы писали о том, что футболист Артем Дзюба задумался о карьере в кино.