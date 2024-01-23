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Опубликовано 23 января 2024, 19:15
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Лерчек со слезами на глазах раскрыла причину, по которой накопила долги

Блогер Лерчек не стала скрывать причину, по которой накопила долги.
Лерчек со слезами на глазах раскрыла причину, по которой накопила долги

© Starface.ru

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее супруг Артем вернулись в соцсети, где рассказали о том, как накопили внушительный долг по налогам. Семейная чета вышла на связь со своими подписчиками в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

На своей страничке Лерчек опубликовала фото, где она плачет, отвечая на вопросы подписчицы о причине, по которой Чекалины изначально не платили положенные суммы в государственную казну.

Блогер объяснила, что причина этому: глупость и советы «не тех людей».

«Ну что сказать, глупыми были, не тех людей слушали, но все ошибки признали и раскаялись. В будущем такого больше не повторится. И всем советую быть очень внимательными со своими налогами», — сказала она.

Некоторые поинтересовались, было ли страшно блогерше возвращаться в Сеть после случившегося. Но Чекалина призналась: ее «разрывало изнутри» от скопившейся энергии. В итоге она считала дни и секунды, когда снова будет общаться со своими фанатами. Блогер была убеждена в преданности своей аудитории.

Напомним, Чекалины выплатили все долги по налогам в размере 504 млн рублей. В отношении супругов прекращено уголовное преследование.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Лерчек
блогер
долги
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