Лерчек со слезами на глазах раскрыла причину, по которой накопила долги

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее супруг Артем вернулись в соцсети, где рассказали о том, как накопили внушительный долг по налогам. Семейная чета вышла на связь со своими подписчиками в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

На своей страничке Лерчек опубликовала фото, где она плачет, отвечая на вопросы подписчицы о причине, по которой Чекалины изначально не платили положенные суммы в государственную казну.

Блогер объяснила, что причина этому: глупость и советы «не тех людей».

«Ну что сказать, глупыми были, не тех людей слушали, но все ошибки признали и раскаялись. В будущем такого больше не повторится. И всем советую быть очень внимательными со своими налогами», — сказала она.

Некоторые поинтересовались, было ли страшно блогерше возвращаться в Сеть после случившегося. Но Чекалина призналась: ее «разрывало изнутри» от скопившейся энергии. В итоге она считала дни и секунды, когда снова будет общаться со своими фанатами. Блогер была убеждена в преданности своей аудитории.

Напомним, Чекалины выплатили все долги по налогам в размере 504 млн рублей. В отношении супругов прекращено уголовное преследование.