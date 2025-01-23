Скоро свадьба? Дина Аверина рассекретила роман с партнером по шоу «Народный Ледниковый»

Гимнастка Дина Аверина подтвердила роман с Дмитрием Соловьевым и «засветила» кольцо. Спортсменка поделилась совместным снимком в соцсети.

Дина Аверина стала партнершей Дмитрия по шоу «Народный Ледниковый». Они демонстрировали на льду не только хорошую спортивную подготовку, но и эмоциональную отдачу. Увидев номера, россияне стали подозревать их в служебном романе. Как выяснилось, слухи оказались правдивыми. Дина и Дмитрий действительно в отношениях и сейчас отдыхают в ОАЭ.

Гимнастка показала фото, на котором она запечатлена в объятиях фигуриста.

«Прекрасное начало года», — написала Аверина.

Подписчики заметили обручальные кольца на их пальцах. Однако ни Дина, ни Дмитрий не комментировали помолвку.

«Рады за вас! Будьте счастливы. Мы все уже догадались», — написали фолловеры.

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