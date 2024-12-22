30-летний сын боксера Кости Цзю сыграл свадьбу в Австралии. Об этом сообщает StarHit.

Сын Кости Цзю Тим женился на девушке по имени Александра. Известно, что она имеет юридическое образование. Пара вместе уже восемь лет, но свадьбу они решили сыграть только сейчас.

«Мне очень повезло с девушкой. Мы вместе уже 8 лет — пора связать себя узами брака. Я так долго занимаюсь спортом… Раньше я был женат на боксе. Но первый раз в жизни я могу сказать: моя девушка идет для меня на первом месте», — рассказал боксер.

Свадьбу сын Кости Цзю сыграл в Сиднее — на торжество собралось около 120 человек.

Напомним, у Кости Цзю есть трое детей от первого брака с Натальей Аникиной и двое от второго брака с Татьяной Авериной.

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