Актриса Анна Цуканова-Котт представила нового возлюбленного через два дня после объявления о разводе

Актриса Анна Цуканова-Котт через два дня после объявления о разводе вышла в свет с новым предполагаемым возлюбленным. На светской премьере ей составил компанию продюсер Михаил Врубель. Об этом сообщает Kp.ru.

На красной дорожке Анна и Михаил все время обнимались и вели себя вовсе не как друзья. Более того, на руках у обоих были замечены обручальные кольца, что натолкнуло на мысль о тайной свадьбе. Впрочем, пока это все лишь догадки, так как комментировать свои отношения актриса и продюсер отказались.

Отметим, что Врубель – действительно хорошая партия для Анны. Ему 43 года, он работал над такими блокбастерами как «Притяжение» и «Вторжение», трилогия «Лед», «Сто лет тому вперед». Также за плечами у продюсера два брака, и он воспитывает двоих детей.

Что касается актрисы, то союз с Александром Коттом был для нее единственным. Они познакомились, когда она еще снималась в «Ералаше», а спустя несколько лет вновь встретились, и у них закрутился роман, который вылился в брак и рождение двух детей. А пару дней назад Анна объявила о разводе после 18 лет отношений.

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