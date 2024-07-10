«Скоро начнут всплывать фото»: Степанова предоставит доказательства связи Решетовой и Абрамова

Вероника Степанова предоставит снимки, подтверждающие связь Анастасии Решетовой и Яна Абрамова. Психолог высказалась о разводе певицы Алсу в Telegram-канале.

Весной 2024 года Алсу подала на развод с Яном Абрамовым. Вероника Степанова и Лера Кудрявцева убеждены, что пара рассталась из-за измены бизнесмена. По их словам, Ян увлекся Решетовой. Модель отрицает обвинения публики. Более того, узнав о высказываниях психолога, Анастасия подала иск в суд. Степанова пообещала, что в скором времени предоставит доказательства, подтверждающие связь Яна и Анастасии.

«Лера Кудрявцева подтверждает, что Решетова спала с Яном. Полагаю, данную информацию подтвердит не только Лера. Еще не вечер. Скоро начнут всплывать фотографии, переписки и прочие доказательства «праведной Насти»», — написала психолог.

Ранее психолог Вероника Степанова заявила, что Анастасия Решетова нарушила закон. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Вероника Степанова предложила Алсу и Анастасии Решетовой встретиться на телешоу.