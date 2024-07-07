«Мусульманка на отдыхе с мужчиной»: Вероника Степанова обвинила Анастасию Решетову в нарушении закона

В последнее время в Сети разгорелся скандал вокруг развода певицы Алсу с мужем после 18 лет брака. Предполагаемой «разлучницей» супругов назвали Анастасию Решетову, которую психолог Вероника Степанова публично обвинила в эскорте. Тогда модель подала на нее в суд, однако эксперт не стала останавливаться на этом и в своем Telegram-канале публично обвинила девушку в нарушении закона.

Анастасия Решетова уже давно признавалась, что приняла ислам и стала мусульманкой. Недавно модель отправилась на отдых в Турцию в компании звездного стилиста Алеко Надиряна. Вероника Степанова восприняла это как нарушение законов ислама.

«Мусульманка Решетова на отдыхе с мужчиной в Турции. Странно, я всегда думала, что мусульманка не может отдыхать с мужчиной, если он не ее муж или близкий родственник. Может, я чего-то не знаю и в исламе изменились законы?» — высказалась психолог.

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года, но в конце мая певица подала на развод. По слухам, причиной разрыва стали многочисленные измены бизнесмена, а одной из предполагаемых разлучниц пары назвали Анастасию Решетову. Впоследствии и сама артистка подтвердила слухи и открыто назвала ее «девушкой с низкой социальной ответственностью». Сама модель пока никак не комментировала напрямую обвинения в свой адрес, но ранее утверждала, что не вступает в отношения с женатыми мужчинами.

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Решетова открыла комментарии в соцсетях после скандала с Алсу.