«Драка века»: Вероника Степанова призвала Алсу и Анастасии Решетову встретиться лицом к лицу

Певица Алсу оказалась в центре внимания публики после заявления о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. Одной из предполагаемых разлучниц пары назвали модель Анастасию Решетову, которую психолог Вероника Степанова публично обвинила в связи с мужем артистки и намекнула, что та является эскортницей. Теперь в своем Telegram-канале психолог решила вывести скандал на новый уровень и предложила собраться всем участникам конфликта.

В личном блоге Вероника Степанова призвала всех участников скандала, среди которых: Алсу и ее бывший муж, Анастасия Решетова, юристы Катя Гордон и Сергей Жорин, а также втянутые в разборки рэпер Тимати, его экс-возлюбленная, модель Алена Шишкова, и мать Симона Юнусова.

«Драка века. Считаю необходимым собраться у Малахова: Алсу, Решетова, Ян Абрамов, Катя Гордон, Степанова, Шишкова, Тимати, Симона, Жорин», — написала психолог.

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года, но в конце мая этого года певица подала на развод. По слухам, причиной расставания супругов стали многочисленные измены со стороны бизнесмена, а одной из его предполагаемых любовниц назвали Анастасию Решетову. Позднее артистка подтвердила связь модели с ее мужем и назвала «разлучницу» «девушкой с низкой социальной ответственностью».

Однако на этом история со скандальным разводом Алсу не закончилась. Психолог Вероника Степанова резко высказалась об Анастасии Решетовой, намекнув, что она является эскортницей, которая работает в ОАЭ, и обвинила ее в связи с чужим мужем. Тогда модель решила подать на психолога в суд за клевету в свой адрес, а своим адвокатом назначила Сергея Жорина. Вероника Степанова же наняла в качестве адвоката Катю Гордон.

Ранее сообщалось о том, что Вероника Степанова отреагировала на обвинения Анастасии Решетовой в клевете.