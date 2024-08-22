«Скоро мы увидим скелет»: в Сети обеспокоены худобой Екатерины Варнавы
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В Сети обеспокоены худобой 39-летней юмористки Екатерины Варнавы. Поклонники раскритиковали новый снимок Варнавы в соцсети.
Не так давно Екатерина призналась, что пережила тяжелый период, из-за которого поправилась в 2 раза. Юмористке удалось вернуть форму. Правда теперь поклонники обеспокоены ее худобой. Более того, Варнаву заподозрили в употреблении «Оземпика» — препарата для диабетиков, позволяющего быстро сбросить вес.
«Почему-то меня не покидает чувство тревоги при виде, как она тает на глазах. Очень жалко девочку, переборщила с «Оземпиком». Скоро мы увидим скелет», — высказались подписчики.
К слову, юмористка никак не реагирует на комментарии фолловеров.
Ранее хореограф Мигель рассказал, как Екатерина Варнава отказалась от дружбы с ним. Подробности читайте в этой новости.
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