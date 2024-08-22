НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 августа 2024, 14:35
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«Скоро мы увидим скелет»: в Сети обеспокоены худобой Екатерины Варнавы

В Сети обеспокоены худобой 39-летней юмористки Екатерины Варнавы на новом фото.
«Скоро мы увидим скелет»: в Сети обеспокоены худобой Екатерины Варнавы

© Starface.ru

В Сети обеспокоены худобой 39-летней юмористки Екатерины Варнавы. Поклонники раскритиковали новый снимок Варнавы в соцсети.

Не так давно Екатерина призналась, что пережила тяжелый период, из-за которого поправилась в 2 раза. Юмористке удалось вернуть форму. Правда теперь поклонники обеспокоены ее худобой. Более того, Варнаву заподозрили в употреблении «Оземпика» — препарата для диабетиков, позволяющего быстро сбросить вес.

«Почему-то меня не покидает чувство тревоги при виде, как она тает на глазах. Очень жалко девочку, переборщила с «Оземпиком». Скоро мы увидим скелет», — высказались подписчики.

«Скоро мы увидим скелет»: в Сети обеспокоены худобой Екатерины Варнавы

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

К слову, юмористка никак не реагирует на комментарии фолловеров.

Ранее хореограф Мигель рассказал, как Екатерина Варнава отказалась от дружбы с ним. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 38-летняя дочь Владимира Винокура Анастасия показала кадры с отдыха на пляже.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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