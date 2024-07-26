«Что я тебе сделал такого?»: Мигель рассказал о закончившейся дружбе с Варнавой

Хореограф Мигель рассказал, как Екатерина Варнава отказалась от дружбы с ним. Об этом стало известно в эфире шоу «Личка».

В эфире шоу Мигель с негодованием высказался о Варнаве. Как выяснилось, когда-то знаменитостей связывала дружба, но юмористка прекратила общение без объяснений. По словам Мигеля, он пытался связаться с подругой и прояснить ситуацию, однако Екатерина не отвечала ни на звонки, ни на сообщения.

«Она пропала. Мы с ней близко общались. Я ей пишу-пишу, и вообще ноль. Хочу на улице ее увидеть. Встретить, в глаза посмотреть. А что я тебе сделал такого? Что случилось? У нас же с тобой все круто было», — заявил Мигель.

К слову, юмористка никак не комментировала слова Мигеля. Известно, что не так давно Варнава пережила депрессию из-за отмены на ТВ.

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