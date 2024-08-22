38-летняя дочь Владимира Винокура Анастасия показала кадры с отдыха на пляже
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38-летняя Анастасия Винокур вышла на связь с поклонниками в социальных сетях. Она опубликовала кадры, сделанные на пляже.
По всей видимости, солистка Большого театра сейчас наслаждается отпуском. Наследница народного артиста РСФСР Владимира Винокура засняла себя на песке на фоне моря. Позировала Анастасия в черных очках, топе-бандо и плавках.
«Лето — это маленькая жизнь, когда сбываются все мечты и загадываются новые», - сообщила девушка.
Анастасия является единственной дочерью Владимира Винокура и балерины Тамары Перваковой. Свою жизнь звездная наследница тоже, как и родители, решила связать со сценой. Она поступила в Московскую государственную академию хореографии, а затем пошла работать в Большой театр.
Подробностями личной жизни Анастасия делится довольно редко. Известно, что до 2019 года она была в браке с продюсером Григорием Матвеевичевым, от которого родила сына Федора.
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