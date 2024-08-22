38-летняя дочь Владимира Винокура Анастасия показала кадры с отдыха на пляже

38-летняя Анастасия Винокур вышла на связь с поклонниками в социальных сетях. Она опубликовала кадры, сделанные на пляже.

По всей видимости, солистка Большого театра сейчас наслаждается отпуском. Наследница народного артиста РСФСР Владимира Винокура засняла себя на песке на фоне моря. Позировала Анастасия в черных очках, топе-бандо и плавках.

«Лето — это маленькая жизнь, когда сбываются все мечты и загадываются новые», - сообщила девушка.