Скорая помощь приехала в дом Ирины Алферовой: диагностировали сердечную недостаточность

Матери актрисы Ирины Алферовой понадобилась помощь врачей. Близкие вызвали скорую для 101-летней женщины, которая пожаловалась на боль в сердце. Об этом сообщает Telegram-канала Mash.

По данным источника, женщина почувствовала тяжесть в груди, а после у нее начались проблемы с дыханием. С ней рядом была сиделка, которая заметила состояние матери артистки и вызвала скорую помощь. Врачи приехали и диагностировали пенсионерке сердечную недостаточность. Они посоветовали ей лечь в больницу, но та отказалась.

Ранее мы писали о госпитализации артистки театра и кино Раисы Максимовой. Причиной госпитализации стала анемия. Родственники 94-летней артистки позвонили в скорую после жалоб женщины на головокружение, ухудшение самочувствие и слабость.

Приехавшие на вызов медики обнаружили у пациентки анемию и низкий гемоглобин. Было принято решение госпитализировать артистку. Она находится в одной из столичных клиник.

Чуть позже невестка актрисы рассказала, что Раиса Максимова попадает в больницу уже в пятый или в шестой раз за год. Женщина раскрыла, что именно происходит с состоянием звезды.