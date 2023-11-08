«Делать переливание крови»: родные Раисы Максимовой рассказали о частых госпитализациях актрисы

Невестка Раисы Максимовой рассказала о частых госпитализациях актрисы. По ее словам, звезда попадает в больницу в пятый или в шестой раз за год. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews со ссылкой на невестку актрисы Елену Шойко.

По данным источника, артистку театра и кино госпитализировали в тяжелом состоянии из-за анемии. Оказалось, что она уже несколько раз была в больнице для переливания крови.

Елена Шойко отметила, что из-за почтенного возраста у Раисы Максимовой есть проблемы с работой костного мозга и постоянно падает гемоглобин.

«Когда он (гемоглобин — прим. ред.) падает, ее надо госпитализировать и делать переливание крови. По-другому это не решается никак. В этом году мы ее госпитализируем уже пятый или шестой раз вынужденно-планово», — поделилась невестка актрисы.

Напомним, что 94-летняя звезда пожаловалась родным на сильное головокружение, плохое состояние и слабость. Близкие вызвали скорую помощь, а медики приняли решение об экстренной госпитализации.

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