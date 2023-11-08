Актрису Раису Максимову экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

Актриса театра и кино Раиса Максимова попала в больницу. Звезду экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канала Mash.

По данным источника, причиной госпитализации стала анемия. Родственники артистки позвонили в скорую после жалоб женщины на головокружение, ухудшение самочувствие и слабость.

Приехавшие на вызов медики обнаружили у пациентки анемию и низкий гемоглобин. Было принято решение госпитализировать артистку. Она находится в одной из столичных клиник.

Напомним, что Раисе Максимовой 94 года, но она до сих пор выходит на сцену МХТ им. Чехова. Она имеет звание «Народная артистка России».

Ранее мы писали о госпитализации народного артиста Юрия Соломина. На днях 88-летнему мужчине стало плохо прямо во время прогулки. Ему внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал. Очевидцы вызвали мужчине скорую помощь. Отмечается, что медики прибыли на Спиридоньевский переулок, но к этому времени Юрий Мефодьевич уже пришел в себя.

Также мы писали о том, что 83-летняя актриса Людмила Максакова получила травму головы в театре Вахтангова.