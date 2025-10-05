«Сколько выпало волос»: Виктория Боня рассказала о последствиях восхождения на Эверест

Виктория Боня рассказала о последствиях восхождения на Эверест.

Весной этого года телеведущая осуществила давнюю мечту и поднялась на самую высокую вершину мира. Экспедиция стала для нее серьезным испытанием из-за экстремальных условий, перепады температур и нехватки кислорода.

Боня поделилась неожиданными последствиями покорения самой высокой вершины мира. По словам 45-летней звезды, подъем на Эверест стал для нее не только физическим испытанием. Покорение горы сказалось и на внешности.

Виктория опубликовала видео, в котором рассказала о неожиданном последствии восхождения — сильном выпадении волос. Звезда отметила, что процесс восстановления продолжается, однако потери были значительными.

«Умывалась вот так вот и обнаружила, что у меня вот эти штучки, смотрите, это после Эвереста столько волос выпало, а теперь такой подшерсток», — призналась Боня.

Телеведущая также добавила, что подобные изменения для альпинистов — не редкость, ведь в горах организм испытывает серьезный стресс.

«Я с шапкой снимала волосы в этот раз на Эвересте, просто вот так вот шапку снимаешь, а там волосы. Да, очень серьезно там, конечно, страдает организм и тело. Но ничего, восстанавливаемся!», — отметила Виктория.

Несмотря на трудности, Боня уверена, что испытание того стоило. Она неоднократно подчеркивала, что восхождение на Эверест стало одним из главных достижений в ее жизни и символом внутренней силы.

