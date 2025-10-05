«Приоритет»: Дава публично высказался об отношениях с Мари Краймбрери

Дава публично признался в безграничной любви к своей супруге Мари Краймбрери. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

Блогер сделал откровенное признание о своих чувствах к певице. По словам артиста, его любовь к жене — искренняя и безграничная, а семья занимает в его жизни абсолютный приоритет.

Высказаться о личном Дава решил во время премьеры мюзикла Басты «Любовь без памяти», где он поделился своими мыслями о настоящем чувстве. Своими словами артист подчеркнул, что семейные ценности для него всегда будут важнее карьеры и публичного успеха. Поклонники пары активно поддержали признание музыканта, отметив искренность и глубину его чувств к супруге.

«Миллиард интерпретаций можно сказать тому, что такое любовь. Для меня — это неописуемо. Любовь — это неописуемо… У меня есть жена, это и есть крайний и последний раз (когда случалась любовь без памяти). Такая действительно крепкая любовь! Для меня в первую очередь семья и наш ребенок — это приоритет! Если будет стоять выбор, я сто процентов выберу семью!», — заверил Дава.

Напомним, что весной Дава и Мари впервые стали родителями. Новости о рождении ребенка появились в СМИ 19 мая после того, как новоиспеченные родители опубликовали в соцсетях фото с младенцем. Также артисты поделились снимками, сделанными в родильной палате. По ним стало понятно, что Дава был рядом с Мари в самый важный момент — он держал ее за руку и старался поддерживать.

