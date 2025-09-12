Виктория Боня объяснила, как обезопасить соцсети от взломщиков. Об этом она рассказала «Страстям».

Телеведущая Виктория Боня накануне стала жертвой мошенников — они угрожали взломать ее аккаунт в соцсетях и даже требовали с нее денег. Однако Боня не сдалась и решила бороться с аферистами. Телеведущая рассказала, каким способом можно обеспечить защиту своего профиля в instagram* (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Очень важно правильно защищать страницу. Потому что многие люди думают, что если у них стоит двухфакторная аутентификация, то страница защищена. Это абсолютно не так. Очень часто мошенники взламывают аккаунт получив доступ к вашим смс. Мне уже провели огромную лекцию и сказали, что лучше не подключать в России российский номер телефона к своему аккаунту. Потому что это тоже очень сильно увеличивает шансы взлома. Лучше подключить к аккаунту почту, которую никто не знает. Эту почту очень важно подключить к аутентификатору. Поменять пароли. Проверить, какие устройства подключены к почте. Сейчас еще появился новый вид защиты Instagran* - видеоселфи», — рассказала она.

Боня заявила, что мошенники едва не взломали ее, подключив свою почту к ее аккаунту. Сейчас телеведущая сделала все для защиты странички.

«Ко мне подключился какой-то неизвестный имейл. Сейчас разбираюсь, как такое могло произойти. Но, как смогла, я обезопасила свою страницу», — добавила она.

