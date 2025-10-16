Сколько проживающая в Польше Барбара Брыльска получала в России

Актриса Барбара Брыльска получала в России 1,5 млн долларов за один фильм. Об этом сообщает NEWS.ru.

Барбара Брыльска уже давно не проживает в России: актриса со скандалом уехала из страны, осудив СВО и поддержав других эмигрантов. Теперь Барбара находится в Польше.

По информации источника, в России актриса получала большие гонорары как голливудские звезды. В 2005 году в производстве находился фильм «Где живет Пер Ноэль». На главные роли были приглашены Барбара и Пьер Ришар. Актриса запросила за свое участие 1,5 млн долларов.

«Она запросила гонорар в полтора миллиона долларов. И если Ришару мы готовы были столько заплатить, то ей нет. В итоге проект сначала заморозили, хотя сценарий уже был написан. Потом вовсе не стали снимать», — сообщил продюсер Леонид Дзюник.

Ранее проживающая в Польше актриса Барбара Брыльска отказалась от русского языка. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 23-летняя танцовщица Егора Крида «сходила с ума» из-за хейта после скандального номера.