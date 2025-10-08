Проживающая в Польше актриса Барбара Брыльска отказалась от русского языка

Проживающая в Польше актриса из «Иронии судьбы» Барбара Брыльска отказалась от русского языка. Об этом сообщает «Абзац».

Звезда «Иронии судьбы» давно уехала из России и ведет затворнический образ жизни. Актриса осудила СВО и неоднократно негативно высказывалась в адрес россиян. На этот раз в беседе с журналистами Брыльска заявила, что больше не желает говорить на русском языке.

«Для того, чтобы общаться со мной, вам нужно говорить и понимать по-польски. В другом случае я общаться не буду. Я не буду говорить по-русски! Я не скажу русским, чем занимаюсь и где я живу!» — высказалась артистка.

Также Барбара говорила, что больше не приедет в Россию, рассуждая о «нищих» городах страны. В своих интервью она защищала коллегу по «Иронии судьбы» Лию Ахеджакову.

