«Сходила с ума»: танцовщица Егора Крида пожаловалась на хейт после скандального номера

23-летняя танцовщица Егора Крида заявила, что «сходила с ума» после скандального номера. Лера рассказала о пережитом хейте в соцсети.

Егор Крид угодил в скандал после сольного концерта в «Лужниках». Зрителей и общественников возмутил номер певца с танцовщицей за провокационные движения и костюмы. Егору напомнили, что на его концерте было много детей, которые не должны были видеть сомнительные постановки. В результате Крид столкнулся с критикой. Однако, как оказалось, 23-летняя танцовщица тоже пострадала от хейта.

По словам Леры, первое время после концерта она «сходила с ума». В этот период ей помог совет друга, который напомнил, что хейтеры никогда не скажут критику в лицо. Благодаря поддержке девушка стала спокойнее относиться к ситуации.

«Первое время было действительно тяжело. Я читала каждый комментарий и буквально сходила с ума от всего, что писали. Но однажды один человек сказал мне очень простые, но мудрые слова… С тех пор я научилась относиться к этому спокойно. У меня появился иммунитет к хейту, и жизнь стала гораздо проще», — призналась Лера.

Ранее сообщалось, что Егор Крид сделал более сдержанным скандальный номер после перепалки с Екатериной Мизулиной. Подробности читайте в этой новости.