Сколько Кристина Орбакайте платит за частную школу дочери в Нью-Йорке

Дочь Кристины Орбакайте стала спортсменкой в школе за 6 млн рублей в год. Певица рассекретила место обучения наследницы в соцсети.

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов посетили волейбольный матч с участием дочки, отдавшей предпочтение спорту, а не творчеству. Снимая Клавдию, певица случайно рассекретила название школы, в которой та учится.

Как выяснилось, Клавдия стала ученицей частной школы на Манхэттене, где обучение стоит около 6 млн рублей в год в зависимости от выбранной программы. После ее окончания наследница Кристины сможет претендовать на бесплатные места в лучших университетах мира.

Напомним, что певица с семьей проживает в США. В России у нее случился срыв гастрольного тура, после чего Кристина заявила о нежелании возвращаться.

