«Слава Богу, свобода»: Пугачева впервые высказалась о запрете на въезд Кристины Орбакайте в Латвию

Певица Алла Пугачева впервые публично прокомментировала решение властей Латвии запретить въезд ее дочери Кристине Орбакайте. По словам исполнительницы хита «Мадам Брошкина», она понимает тревогу прибалтийских политиков, которые таким образом «берегут спокойствие и безопасность страны».

Пугачева выразила мнение, что основной причиной запрета на въезд Кристины в Латвию стало ее новое концертное шоу на русском языке.

«Хотя это юридически неправильно, она гражданка Евросоюза. В это время вопрос справедливости не встает. Каждый заботиться о себе любыми способами», — заявила Алла Борисовна в интервью Екатерине Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ).

Пугачева при этом заверила, что ее совершенно не смущает возможная разлука с дочерью и любимой внучкой Клавдией. Она с радостью отметила, что есть и другие города, где семье можно объединиться.

«Слава Богу, свобода!» - улыбаясь, сказала певица, добавив, что никакой обиды на Латвию у нее нет.

По словам Пугачевой, зато Орбакайте смогла отправиться в путешествие и уже показала дочери полмира.

*Признана иностранным агентом на территории России