Бывший муж владелицы Wildberries Владислав Бакальчук подал на нее в суд из-за детей

Конфликт между бывшими супругами и совладельцами Wildberries продолжается. Однако теперь экс-партнеры спорят не по поводу бизнеса, а из-за общих детей.

Как стало известно из сообщения Telegram-канала Судов обшей юрисдикции Москвы, покинувший в 2024 году компанию Владислав Бакальчук подал иск в Савеловский районный суд столицы против Татьяны Ким, чтобы разрешить вопрос порядка общения с детьми.

«В настоящее время вопрос о принятии иска к производству суда не решен», — уточняется в сообщении ведомства.

Напомним, что у бывших супругов семеро детей. Все они сейчас живут с матерью. Однако Бакальчук настаивает на том, что у него остается право на встречи с наследниками. По его словам, он «намерен участвовать в их воспитании и поддержке во всем».

Ранее мы сообщали о том, что бывший муж основательницы компании Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук обжаловал решение о разделе имущества. Суд тогда принял сторону предпринимательницы.