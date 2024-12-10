«Сколько этих девочек было»: мать Реввы объяснила, почему не принимает его жену

Пожилая мама Александра Реввы заявила, что не должна любить его жену Анжелику. Об этом сообщает StarHit.

По словам Любови Рачеевой, она давно не вмешивается в жизнь сына и беспокоится только о своем здоровье. Пенсионерка удивлена высказыванием Реввы, который заявил, что не может с ней встретиться. Женщина настаивает: сын сам не приезжает к ней в гости и не помогает.

Также она ответила на обвинения сына, который считает, что мать не любит его жену.

«А то, что я принимаю или не принимаю… Пусть любит свою жену, почему я ее должна любить. Сколько у меня этих девочек было, которых я любила, которые к нему приходили. Чего ты мне рассказываешь, кто тебе запрещает», — высказалась пенсионерка.

Отметим, что пока Александр не комментировал заявление мамы.

Ранее пожилая мать Александра Реввы пожаловалась на сотрясение мозга и поведение сына. Подробности читайте в этой новости.

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