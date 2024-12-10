Обсуждают разные варианты и уже думают о детях: Николай Сердюков рассказал о свадьбе с Ксенией Бородиной

На днях Ксения Бородина сообщила, что выходит замуж в третий раз —Николай Сердюков сделал ей предложение. Экс-участник реалити-шоу «Последний герой» вышел на связь в личном блоге и раскрыл детали предстоящей свадьбы с телеведущей, а также заговорил о детях.

Отвечая на вопросы подписчиков, Николай Сердюков раскрыл, почему сделал предложение Ксении Бородиной спустя всего несколько месяцев отношений. По словам блогера, он уверен в своем выборе и не собирался «тянуть два или три года».

«Я не из тех парней, кто будет тянуть два или три года, сомневаться и ждать знака сверху, ну, или одобрения от своей мамы. Нам с Ксюшей не по 18 лет, мы оба прошли через развод, и, наверное, имеем понимание, какими должны быть наши отношения в паре! Я уважаю свой выбор и не хочу тратить ее время впустую», — заявил Николай Сердюков.

Избранник телеведущей рассказал, когда они планируют сыграть свадьбу. Николай Сердюков сообщил, что торжество состоится, скорее всего, в 2025 году, но на данный момент они «обсуждают разные варианты», чтобы основательно подготовиться.

«Скорее всего, в следующем году, но мы пока обсуждаем разные варианты, так как это очень важное событие в нашей жизни», — поделился блогер.

Также Николай Сердюков признался, что хочет детей от Ксении Бородиной, а на вопрос о том, где они будут жить после регистрации отношений, экс-участник «Последнего героя» ответил, что «не важно, где и у кого», главное, чтобы «рядом всегда были дети» и было удобно добираться до работы.

Напомним, Ксения Бородина рассекретила свой новый роман с Николаем Сердюковым этим летом. Пара активно публикует в Сети совместные фото и видео и демонстрирует свои отношения. Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» и блогер не скрывали, что уже думали об официальной регистрации отношений, а на днях Ксения Бородина сообщила, что возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца на экскурсии по Эрмитажу в Санкт-Петербурге.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина сделала неожиданное заявление после новости о помолвке.