«Сколько бы ни рассказывала, мне никто не верит»: как на самом деле похудела Лолита

Певица Лолита Милявская обратилась к врачу и отказалась от спиртного для похудения. Об этом сообщает Kp.ru.

За последнее время Лолита сильно похудела. В отличие от многих звезд, она не принимала таблетки, помогающие контролировать голод. Более того, Милявская отказалась и от диет. Вместо этого она обратилась к нутрициологу, который скорректировал ее рацион.

«Сколько бы я ни рассказывала, что волшебных пилюль не существует, мне никто не верит. А еще все спрашивают: на какой диете вы сидите? Диет в моей жизни никогда не было, только когда врач настаивал», — высказалась артистка.

В результате певица отказалась от алкоголя и соли, и лишний вес ушел. По мнению Лолиты, главное — не стройная фигура, а отличное самочувствие.

«Вес — дело наживное, он приходит и уходит. Главное — отличное самочувствие», — резюмировала она.

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