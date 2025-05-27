«Зависимость остается на всю жизнь»: врач объяснил скандальное поведение Глюкозы в клубе

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, вновь оказалась в центре скандала из-за странного поведения во время сольного концерта в одном из петербургских клубов. Врач-нарколог Алексей Казанцев допустил возможное обострение у артистки проблем с зависимостью.

При этом он отметил, что откровенное поведение Глюкозы на сцене не может указывать на то, что она находилась под действием запрещенных веществ. В качестве примера он привел возможное подражание певице Мадонне.

«Это может быть как в рамках измененного поведения, так и вне него. Здесь не видно лица, как в Красноярске, но напомню: если у нее уже были варианты зависимости, то зависимость остается на всю оставшуюся жизнь», – сказал Казанцев в беседе с Абзацем.

Доктор, добавил, что бывших наркоманов и алкоголиков не существует, а также напомнил, что у Глюкозы эти варианты абстинентного поведения начались давно. Он пояснил, что люди, ранее зависимые от наркотиков, называются абстинентами – пациентами, которые находятся вне употребления, но могут сорваться в любой момент.

Летом 2024 года Чистякова-Ионова попала в скандал на Дне Металлурга в Красноярске. На сцене она показывала странные жесты, не могла петь.

В конце мая 2025 года ситуация повторилась в ночном клубе в Петербурге. Глюкоза вышла на сцену в коротких шортах, ярком белье и с голубыми губами. Знаменитость позволяла себе откровенные вещи.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин пообещал обратиться в прокуратуру. Он хочет, чтобы Глюкозу привлекли к ответственности за развратные действия при несовершеннолетних.