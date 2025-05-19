Лолита выступила в прозрачном комбинезоне после отмены из-за «голой» вечеринки
© Korobeynikov Dmitry/East News
Певица Лолита выступила на сцене в прозрачном комбинезоне в московском клубе. Кадры с мероприятия появились в социальных сетях.
С конца 2023 года, когда Лолита приняла участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, у нее начались проблемы в карьере. Концерты Милявской до сих пор отменяют в регионах, однако она старается не унывать и радоваться тем шоу, которые удается проводить.
Долгое время после скандала артистка предпочитала одеваться скромно. Если раньше она могла себе позволить декольте и мини-юбки, то последние месяцы выбирала закрытую одежду. Впрочем, для недавнего выступления в клубе Лолита решила подобрать весьма открытый образ. На певице был прозрачный черный комбинезон, который она дополнила оверсайз пиджаком.
В Сети пользователи поразились смелостью Милявской. Многие отметили, что после отмены было рисково выбирать такой наряд.
«Я бы так не смогла, наверное», «Смелость – второе счастье», «Больная баба», - пишут комментаторы.
Ранее Лолита открестилась от звания королевы эпатажа.