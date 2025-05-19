Лолита выступила в прозрачном комбинезоне после отмены из-за «голой» вечеринки

Певица Лолита выступила на сцене в прозрачном комбинезоне в московском клубе. Кадры с мероприятия появились в социальных сетях.

С конца 2023 года, когда Лолита приняла участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, у нее начались проблемы в карьере. Концерты Милявской до сих пор отменяют в регионах, однако она старается не унывать и радоваться тем шоу, которые удается проводить.

Долгое время после скандала артистка предпочитала одеваться скромно. Если раньше она могла себе позволить декольте и мини-юбки, то последние месяцы выбирала закрытую одежду. Впрочем, для недавнего выступления в клубе Лолита решила подобрать весьма открытый образ. На певице был прозрачный черный комбинезон, который она дополнила оверсайз пиджаком.