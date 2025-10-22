«Схуднула, слабость еще есть»: прооперированная Юлия Барановская рассказала о самочувствии

45-летняя Юлия Барановская призналась, что похудела после двух операций. Телеведущая рассказала о самочувствии в соцсети.

Юлия Барановская была госпитализирована во время съемок на Ямале. У телеведущей обострилось хроническое заболевание, которое возникло после родов, и из-за этого ей провели две экстренных операции. Несмотря на хирургическое вмешательство, Барановская вернулась к работе уже через 10 дней. Однако ее самочувствие до сих пор не в норме.

В личном блоге Юлия пожаловалась на слабость и потерю веса. Также врачи запретили ей физические нагрузки.

«Схуднула, конечно, но вес обычно имеет свойство очень быстро возвращаться. Слабость есть еще, небольшие физические ограничения, тяжести нельзя поднимать. Но ничего», — высказалась знаменитость.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Юлия не унывает. Она благодарна поклонникам и близким за поддержку.

«Я, конечно, всегда знала и чувствовала, что есть огромное количество людей, которые меня любят, уважают, ценят и поддерживают», — заявила телеведущая.

