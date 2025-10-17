«Она не берегла себя»: директор Юлии Барановской назвал причину ее госпитализации

Директор Юлии Барановской после госпитализации заявил, что она не берегла себя. Его слова приводит StarHit.

В СМИ появилась новость о госпитализации Барановской во время съемок на Ямале. Директор Юлии подтвердил новости об ухудшении самочувствия. Петро Шекшеев не стал называть диагноз телеведущей, но сообщил о хроническом заболевании, которое возникло после родов. Недуг обострился из-за плотного графика Барановской. По мнению Шекшеева, телеведущая не берегла себя.

«Она была экстренно госпитализирована в больницу Салехарда, где ей были проведены сначала одна операция, потом вторая. Я не уполномочен комментировать диагноз, но это действительно связано с последствиями хронического заболевания многолетней давности, вызванного родами. Она не берегла себя и очень много работала, и вот в какой-то момент это обострилось», — высказался директор телеведущей.

Он уточнил, что на сегодняшний день Барановская чувствует себя лучше. Ее перевели из реанимации в стационар. Директор Юлии выразил надежду на скорое возвращение телеведущей к активной деятельности.

«Врачи пока не дают никаких прогнозов по срокам, но мы надеемся, что в течение нескольких недель она вернется к активной деятельности», — резюмировал он.

