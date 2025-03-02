«Схемочки были разные»: Наташа Королева вспомнила, как чуть не стала жертвой мошенников

Наташа Королева сообщила, что чуть не стала жертвой мошенников.

На вручении музыкальной премии «Виктория-2025» в «Live Арена» артистка раскрыла, что однажды она чуть не стала жертвой аферистов. По словам Наташи, мошенники часто ей звонили, придумывая разные схемы ради того, чтобы обманом украсть ее деньги.

Однако Королева не стала скрывать, что один раз даже чуть не попалась на такую уловку. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

«Пытались. Хотели развести, как и всех остальных, по телефону. Схемочки были разные, но Боженька охраняет меня», — разоткровенничалась Наташа.

Кроме того во время дорожки журналисты предложили Наташе взять печенье, на котором был изображен ее бывший муж Игорь Николаев. Однако Королева сообщила, что что не хочет пробовать выпечку, так как не может «укусить бывшего».

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