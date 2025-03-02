«Не хочу учиться, а хочу жениться»: Киркоров рассказал о жизни 13-летней дочери в Дубае

Филипп Киркоров рассказал о жизни его 13-летней дочери в Дубае. По словам артиста, Алла-Виктория возмущается из-за учебы.

На вручении музыкальной премии «Виктория-2025» в «Live Арена» Филипп признался, что его наследница на данный момент не хочет учиться. Именно по этой причине она часто жалуется на образование в дубайской школе.

Кроме того, Киркоров даже описал отсутствие у Аллы-Виктории рвения к учебе известной фразой про женитьбу.

Также Киркоров подчеркнул, что находится еженедельно на связи с директором дубайской школы. Певец подчеркнул, что он не всегда получает приятные новости, иногда его огорчают не очень добрыми известиями, особенно это касается поведения Аллы-Виктории.

«Еженедельно на связь выходит директор школы, докладывает не только приятные, но и неприятные инциденты, которые случаются. Потому что это дети, это подростки, это 13 лет, самый тяжелый возраст. Особенно жалуются на Аллу-Викторию. Не хочу учиться, а хочу жениться», — поделился Филипп в беседе с изданием NEWS.ru.

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