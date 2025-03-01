«Наша красавица»: Наташа Королева вывела в свет невестку после тяжелой операции

Певица Наташа Королева вывела в свет невестку после тяжелой операции. В личном блоге Мелисса Волынкина поделилась свежими кадрами с премьеры фильма в Москве, на которых слышно, как артистка назвала ее «красавицей».

27 февраля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Один хороший день», на которой появилась Наташа Королева, исполнившая в картине одну из ролей. Певица пришла на мероприятие вместе с мужем Сергеем Глушко, однако на красной дорожке также заметили невестку пары Мелиссу Волынкину. На опубликованном видео девушка позировала перед камерами в черном облегающем платье.

«Наша красавица стоит», — высказалась за кадром Наташа Королева.

В январе 2025 года Мелисса Волынкина перенесла тяжелую операцию по исправлению прикуса. 24-летней девушке наращивали кость на челюсти, чтобы исправить неправильное расположение частей черепа. Невестка Наташи Королевой публиковала в соцсети первые кадры после хирургического вмешательства с опухшей нижней частью лица. Судя по всему, последствия операции не сказались на внешности девушки, и она может снова появляться на публике.

Напомним, Архип Глушко и Мелисса Волынкина поженились 21 августа 2024 года в Санкт-Петербурге. Примечательно, что дата бракосочетания совпала с годовщиной свадьбы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко — они официально оформили отношения в этот же день в 2003 году.

Ранее мы писали о том, что Наташа Королева отдаст 10 млн рублей за операцию невестки.