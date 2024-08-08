«Сказочников развелось»: Алла Пугачева с юмором отреагировала на слухи о муже и детях

Алла Пугачева опубликовала юмористический ролик в ответ на новости про ее семью. Певица отреагировала на слухи о муже и детях в соцсети.

В конце лета 2024 года в СМИ появилась новость о том, что супруг Пугачевой оспаривает статус иноагента в Верховном суде. Также инсайдеры утверждали, что певица вернется с детьми в Россию. По их словам, Гарри и Лиза устали «мотаться по миру без точки опоры», им хочется вернуться домой, где у них есть «свои комнаты и друзья». Певица опровергла подобные слухи, назвав их сказкой и высмеяв федеральные СМИ. Она смонтировала ролик с отсылкой на советскую передачу «В гостях у сказки».

«Сказочников развелось. Спасибо за ор с утра. Ирония Пугачевой — на века», — отреагировали подписчики певицы.